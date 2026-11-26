Mariloup Wolfe a partagé mercredi sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en compagnie du nouvel invité de son podcast, Benoît Langlais.

Cela faisait un bon bout de temps que nous n'avions pas vu l'acteur de 2 frères sur notre radar!

« Cette semaine Mariloup reçoit… Benoit Langlais! Un épisode retrouvailles qui ravive de beaux souvenirs!

Cet acteur talentueux est reconnu entre autres pour ses rôles dans 2 Frères, Ramdam, Destinées et Tu m’aimes-tu?

Rendez-vous demain sur notre chaîne.🤍 », peut-on lire sur sa publication, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Précisons que dans son balado Chez moi, Mariloup Wolfe reçoit chez elle des proches et des connaissances pour un échange authentique sans filtre sur la vie et la création.

À noter que la dernière fois que nous avions pu voir Benoît sur nos écrans, c'était dans le film La Maison du pêcheur.

Le balado de Mariloup Wolfe avec son ancien partenaire de jeu Benoît Langlais sera disponible ce jeudi 26 novembre sur toutes les plateformes.