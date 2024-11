Pierre Houde reçoit un très grand honneur

Depuis des décennies, il commente l'actualité sportive et décrit les matchs du hockey avec une telle précision et passion qu'il en a fait sa marque de commerce. Sous de nombreux aspects, Pierre Houde est indissociable de RDS, pas plus du professionnalisme qui l'habite. Pour beaucoup, il est en fait LA voix du Canadien de Montréal.

C'est principalement ce qui ressort des commentaires publiés ici et là depuis hier, sur les réseaux sociaux, alors que l'homme de 67 ans a officiellement été intronisé au Temple de la renommée du hockey. Il est le récipiendaire du prix Foster-Hewitt 2024, qui récompense annuellement un membre de l'industrie des médias, pour sa grande contribution au paysage du hockey tout au long de sa carrière.

Ce grand honneur, Pierre en est le fier méritant, lui qui décrit depuis 1989 les rencontres de l'équipe montréalaise, sans en atténuer sa rigueur. En entrevue avec la LNH, Pierre s'est dit très touché par cette intronisation, ajoutant toute la gratitude qui l'habite de pouvoir pratiquer ce métier depuis tant d'années.

Sur la plateforme X, plusieurs joueurs du Canadien ont alors rendu hommage à Pierre, en déclarant qu'ils gardaient un souvenir indélébile des rencontres qu'il décrivait, tandis qu'ils étaient plus jeunes. Nick Suzuki, l'actuel capitaine de l'équipe, confie : « Il a tellement fait pour notre sport, je suis très content pour lui! » C'est à voir ici.

De son côté, la vice-présidente en communications du Canadien de Montréal, Chantal Machabée, s'est exprimée en ces termes :

« Il a été mon professeur en communication, un mentor, un collègue et depuis 40 ans, mon ami! Toutes mes félicitations @PierreHoudeRDS! Tu es le meilleur!! Maintenant immortalisé! Tellement mérité! 👏❤️ »

Nous ajoutons notre voix à cette pluie d'hommages, en transmettant toutes nos plus sincères félicitations à Pierre Houde, dont le talent inonde nos écrans depuis 35 ans!

Rappelons qu'un peu plus tôt cet automne, Pierre a également eu l'honneur de voir son répertoire musical célébré en grand, dans le cadre d'un épisode d'En direct de l'univers lui étant consacré. Découvrez les temps forts de la réconfortante soirée dans cet article.