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Photos : Les vedettes de Crave se rassemblent pour un Open House survolté

La plateforme fêtait sa nouvelle programmation pour adolescents.

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mercredi soir, les vedettes de Crave étaient réunies pour donner le coup d'envoi à la nouvelle programmation pour les adolescents, portée par de nouvelles productions originales engageantes.

Ainsi, plusieurs têtes d'affiche de ces émissions étaient présentes, dont Cocottee, qui animera L'usine de peurs, Farley et Gab Gagnon, qui seront à la barre du jeu télévisé La nuit des 13 ainsi que Katherine Levac, qui revient à la tête du Calendrier de l'avent.

Danick Martineau (Hors réseau : l'expérience), Étienne Boulay (Les testeurs), Sarah-Maude Beauchesne ( pour la nouvelle série Une saison brûlante) ainsi que plusieurs vedettes des différentes téléréalités de Noovo et Crave ont aussi foulé le tapis bleu.

Notons d'ailleurs qu'Alexa d'OD Panama y était avec sa soeur jumelle. Elles ont attiré tous les regards. Voyez-les ici.

Découvrez toutes nos photos de la soirée ci-dessous.

Open House de Crave

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Open House de Crave
© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Open House de Crave
© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Open House de Crave
© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Open House de Crave
© Showbizz.net / Patrick Lamarche

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