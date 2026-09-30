Photos : Alexa d'OD Panama et sa jumelle volent la vedette sur un tapis rouge

La plupart des vedettes de la plateforme Crave étaient réunies lors d'un grand Open House mardi soir dans le Vieux-Montréal.

On a notamment croisé Alexa d'OD Panama en compagnie de sa jumelle, Sabrina.

Les deux jeunes femmes portaient la même robe noire qui leur allait comme un gant!

Voyez notre photo au bas de l'article.

À noter qu'Alexa a réussi à se démarquer parmi les nombreux candidats (nous en sommes à 27) d'Occupation Double Panama. Bien des téléspectateurs parlent déjà de lui décerner le prix du public. À voir si, d'ici la fin de la saison, une ou un célibataire arrivera à charmer le public autant que la pétillante Néo-Brunswickoise.

Précisons que Maxim, la première éliminée de la 20e édition d'OD, a aussi posé avec les jumelles mercredi soir à Montréal. La Gaspésienne portait, elle aussi, une robe noire à faire tourner toutes les têtes. Voyez notre photo ci-dessous.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30. Logiquement, ce serait au tour d'un garçon d'être éliminé cette semaine. Voyez les prédictions de Brian quant au prochain gars à quitter l'aventure ici.