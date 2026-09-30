Trois nouvelles filles à OD Panama : Est-ce que c'est trop?

Au début de cette saison d'Occupation Double, il y avait neuf filles et quatre garçons. Puis, quelques jours plus tard, quatre autres gars se sont ajoutés à l'équation.

Deux nouvelles célibataires ont ensuite fait leur entrée dans la maison panaméenne des filles, alors que, entre temps, on nous annonçait l'arrivée imminente de cinq autres prospects masculins.

Voilà qu'on nous présente maintenant trois autres jeunes demoiselles (à noter qu'Emma connaissait trois personnes sur le lot).

Est-ce que 13 gars et 14 filles, pour un grand total de 27 (!!) candidats, ce n'est pas un peu trop? C'est la question que se posent bien des fans de l'émission, qui se sont exprimés en grand nombre sur les réseaux sociaux lundi soir.

« Ben voyons donc 😅🤦🏻‍♀️ »

« Rendu là faites du speed dating c’est la même affaire 😄 »

« Ça finit pu.... 😅 »

« Sérieux? 😂 »

« Franchement! 🤦‍♀️ »

« Je ne comprends pas pourquoi il y a encore de nouveaux candidats / candidates qui arrivent, ça ne finira jamais 🫣 »

« C'est trop non? C'est beau les twists mais ça serait cool de focusser un peu... »

« Pourquoi ?!? Faire rentrer du nouveau monde!!! Il y a même pas de couples encore. »

« C'est moi ou c'est comme too much? »

Ce qui est dommage dans cette approche, c'est que nous n'avons même pas le temps de les découvrir. Il y aura bientôt trop de monde pour le temps d'antenne, même si ce n'est pas nécessairement ce qui manque à OD, du temps d'antenne...

À noter que parmi les trois nouvelles, on retrouve Engie, une mannequin de 24 ans, Juliette, une entrepreneuse en joaillerie de 26 ans ainsi que Mathilde, une infirmière clinicienne de 25 ans. Rencontrez-les au bas de l'article.

Précisons que les téléspectateurs ont relevé une injustice dans les dernières émissions, remettant ainsi en cause la relation de deux candidats. Lisez le tout ici.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.