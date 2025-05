Photos : Les deux garçons de Marilou de Survivor Québec sont parfaitement adorables!

Marilou Chiasson, 31 ans, est responsable d'un service de garderie en milieu familial.

Cette année, elle joue à Survivor Québec et on peut dire qu'elle a su faire sa place et se démarquer à chacune des étapes de la compétition jusqu'à maintenant.

Si le public n'est pas toujours en accord avec ses choix stratégiques (elle réagit aux commentaires sur les réseaux sociaux ici), elle a réussi à s'installer comme une meneuse, malgré les embûches.

Marilou est la maman de deux adorables petits garçons.

Voyez des photos de sa famille au bas de l'article.

Rappelons que le dernier revirement de Survivor Québec a été que la tribu n'allant pas au conseil, Ugat, pouvait recruter un joueur de l'autre clan parmi ceux dont le nom se retrouvait sur un parchemin lors du vote. Florence a donc rejoint Ugat après que ses consoeurs et confrères de Malaki l'aient éliminée.

Sur ses réseaux sociaux, Marilou s'est dite « flabergastée par la twist » proposée par la production.

Voyons voir si Florence sera la prochaine évincée chez Ugat ou si elle réussira à convaincre ses nouveaux coéquipiers de sa valeur...