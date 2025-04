Une joueuse de Survivor Québec écorchée sur les réseaux sociaux : elle s'exprime

Les participants de téléréalité sont souvent la cible de commentaires haineux sur les réseaux sociaux.

Marilou n'a pas été épargnée depuis le début de la saison de Survivor Québec, en particulier depuis l'élimination de Kevin.

La joueuse a récemment répondu à un Q&A sur Instagram dans lequel elle commente ces messages irrespectueux.

« On n'est jamais prêt à recevoir des commentaires négatifs des gens... Il y a des gens qui se donnent quand même pas mal sur Facebook! On sait dans quoi on s'embarque quand on s'inscrit à Survivor, on sait que les fans sont très impliqués émotionnellement dans la game et c'est ben correct, tout le monde a droit d'avoir son opinion. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec les moves qu'on fait. C'est assurément la partie que je trouve la plus difficile », dit-elle.

Regarder les émissions n'est pas nécessairement toujours facile pour elle non plus. « C'est bizarre parce que c'est beaucoup de montage. Ça ne représente pas tout ce qu'on a vécu. [Les membres de] la production - et c'est normal - choisissent la ligne directrice où ils veulent aller dans l'histoire, donc ils ne montrent pas tout évidemment. C'est sûr qu'il y a certains trucs qui sont pris hors contexte pour mettre dans les montages, mais en général, ça représente ma game parce que ce que j'ai dit, je l'ai dit et ce que j'ai fait, je l'ai fait, mais ce n'est pas tout qui est montré. »

Ça, je trouve ça difficile parce que j'aimerais dont ça que tout le monde puisse voir toutes les games de tout le monde vraiment précisément, ce serait tellement plus pertinent et tellement plus facile pour vous de comprendre pourquoi on fait tel move et pourquoi on agit de telle manière.

Elle indique aussi que se voir à l'écran n'est pas non plus sa partie favorite. « Je m'émarve quand je me regarde à la télé. Je ne suis pas encore habituée. Je me tape sur les nerfs. »

Elle précise aussi être habitée d'une certaine nostalgie des Philippines. « Faire mon lavage dans la mer avec la vue qu'on avait à Malaki, c'était 10/10. »

Précisons que Marilou est maman de deux adorables petits garçons, que vous pouvez voir dans la publication ci-dessous.