Photo : Un changement de tête pour Catherine St-Laurent

L'automne dernier, l'actrice Catherine St-Laurent est passée de blonde à brunette.

Depuis, elle ose de plus en plus la couleur foncée. Elle affiche maintenant un brun presque noir.

Voyez une photo prise suite à sa plus récente visite chez sa coiffeuse ci-dessous.

Ces dernières années, on a pu voir Catherine dans la comédie L'aréna, dont la deuxième saison est disponible depuis peu sur Crave, Indéfendable et L'air d'aller.

Parallèlement à sa carrière d'actrice, Catherine agit à titre d'influenceuse pour ses 112 000 abonnés sur Instagram et 14 000 sur Tik Tok. Elle est passionnée de mode, de soins de beauté et de design. Elle a récemment collaboré avec les marques Prada, Omy Laboratoires, Damson Madder et Pilgrim.