Photo : Stéphane Demers pose avec son fils sur un tapis rouge

Ce jeudi soir, c'était soir de fête à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts alors qu'était présentée la première mondiale du spectacle musical Évangéline, la plus grande histoire d'amour de l'Amérique du Nord.

Pour l'occasion, nombre de vedettes s'étaient déplacées pour assister à l'événement. Nous avons eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs sur le tapis rouge et de leur croquer le portrait.

C'était le cas du comédien Stéphane Demers, qui a foulé le tapis rouge en compagnie de son fils Raphaël qui oeuvre dans le milieu du cinéma.

Voyez une photo du duo père-fils ci-dessous. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas?

Mettant en vedette Maude Cyr-Deschênes, Olivier Dion, Matthieu Lévesque, Nathalie Simard, Océane Kitura Bohémier-Tootoo et Laurent Lucas, Évangéline est une fresque historique musicale empreinte de modernisme. Une vision cinématographique d'une épopée qui prend racine en terre autochtone, en Nouvelle-Écosse.

1755, les Acadiens sont déportés... Une cicatrice que le fil du temps peine à effacer. Une fresque épique qui porte l'histoire d'amoureux légendaires. Un amour déporté que celui des révolutionnaires Évangéline et Gabriel, alors qu’en eux brûle le cœur de L’Acadie. Encore aujourd’hui, une mémoire troublée nous habite, tandis que nous gardons à l’esprit les liens tissés entre le peuple français et la Nation Mi’Kmaq. Évangéline et Gabriel nous mèneront sur les sentiers d’une quête empreinte d’espoir et guérison.

Voyez plus bas toutes nos photos prises sur le tapis rouge.

Le spectacle musical est présenté de février à septembre 2026 à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Moncton. Les détails et billets sont ici.

Quant à Stéphane Demers, on le retrouve dans la nouveauté Indomptables à TVA, les mercredis à 20 h.