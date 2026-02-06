Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Photo : Stéphane Demers pose avec son fils sur un tapis rouge

Le comédien d'Indomptables était radieux!

Image de l'article Photo : Stéphane Demers pose avec son fils sur un tapis rouge
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi soir, c'était soir de fête à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts alors qu'était présentée la première mondiale du spectacle musical Évangéline, la plus grande histoire d'amour de l'Amérique du Nord.

Pour l'occasion, nombre de vedettes s'étaient déplacées pour assister à l'événement. Nous avons eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs sur le tapis rouge et de leur croquer le portrait.

C'était le cas du comédien Stéphane Demers, qui a foulé le tapis rouge en compagnie de son fils Raphaël qui oeuvre dans le milieu du cinéma.

Voyez une photo du duo père-fils ci-dessous. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas?

Mettant en vedette Maude Cyr-Deschênes, Olivier Dion, Matthieu Lévesque, Nathalie Simard, Océane Kitura Bohémier-Tootoo et Laurent Lucas, Évangéline est une fresque historique musicale empreinte de modernisme. Une vision cinématographique d'une épopée qui prend racine en terre autochtone, en Nouvelle-Écosse.

1755, les Acadiens sont déportés... Une cicatrice que le fil du temps peine à effacer. Une fresque épique qui porte l'histoire d'amoureux légendaires. Un amour déporté que celui des révolutionnaires Évangéline et Gabriel, alors qu’en eux brûle le cœur de L’Acadie. Encore aujourd’hui, une mémoire troublée nous habite, tandis que nous gardons à l’esprit les liens tissés entre le peuple français et la Nation Mi’Kmaq. Évangéline et Gabriel nous mèneront sur les sentiers d’une quête empreinte d’espoir et guérison.

Voyez plus bas toutes nos photos prises sur le tapis rouge.

Le spectacle musical est présenté de février à septembre 2026 à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Moncton. Les détails et billets sont ici.

Quant à Stéphane Demers, on le retrouve dans la nouveauté Indomptables à TVA, les mercredis à 20 h.

Tapis rouge de la première de la comédie musicale Évangéline

1/74
Tapis rouge de la première de la comédie musicale Évangéline
Sur la photo : Steve Marin © Showbizz.net / Patrick Lamarche

Mentionné dans cet article

Photo de Stéphane Demers
Stéphane Demers

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33