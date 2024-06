Photo : Julia, la fille de Gregory Charles, termine son primaire

Mercredi, la fille de Gregory Charles, Julia, terminait son primaire.

Dans une petite vidéo annonçant l'arrivée du spectacle 7, de Broadway à Hollywood, à Québec, le papa, un peu émotif, disait qu'il avait fait une vidéo semblable il y a sept ans, quand son enfant avait commencé la maternelle.

En visite sur le plateau de Bonsoir Bonsoir à la fête des Pères, Gregory Charles disait ceci à propos de sa relation avec sa fille : « On est ultra-fusionnels, proches depuis le tout premier moment. À chaque âge de sa vie, je me disais que j'aimerais ça la figer là, mais en réalité, j'ai aimé un, deux, six, huit, dix, douze et je suis pas mal sûr que je vais aimer quinze, vingt, vingt-cinq ».

Dans le spectacle 7 qui célèbre les plus grands films musicaux des 100 dernières années, Gregory et sa fille chantent en duo à quelques reprises. La jeune femme de 12 ans accompagne aussi son père à l'animation. Voyez des photos de la première de Montréal, qui a eu lieu en novembre 2023, ici.

Notons que le spectacle, mettant aussi en vedette les talentueux chanteurs Audrey-Louise Beauséjour, Klara Martel-Laroche, Marc-Antoine Gauthier, Frédérique Mousseau, Mathieu-Philippe Perras et Gabrielle Roy Lemay, sera présenté à la Salle Albert-Rousseau jusqu'au 29 juin. Tous les détails ici.