Photo : Isabelle Gauvin passe chez le coiffeur après Survivor Québec

Isabelle Gauvin vient tout juste de revenir du Panama pour son aventure à Survivor Québec.

Elle a eu droit à tout un party de retrouvailles, grâce aux filles de son émission Vie$ de rêve. L'évènement, organisé par Stéphanie Bélanger, avait lieu chez l'artiste peintre Rio. Le buffet était copieux et le décor tropical était ravissant! Voyez des images de cette fête opulente, à l'image de Vie$ de rêve, dans la vidéo au bas de l'article.

La philanthrope Isabelle est aussi passée chez le coiffeur à son retour de la jungle. Max Gourgues a fait de petits miracles sur ses cheveux qui ont manqué d'amour lors de son séjour en Amérique centrale.

Voyez une photo du résultat ci-dessous.

Rappelons que nous nous sommes entretenus avec la productrice de Survivor Québec, Julie Snyder, cette semaine et elle nous a parlé de la participation de cette figure connue au sein de la distribution de cette quatrième saison. Voyez ce qu'elle nous a confié ici. Nous avons alors appris qu'Isabelle portait des bijoux de grand luxe sur l'île et qu'elle s'était faire un tatouage cosmétique avant le début de son aventure.

Ne manquez pas la première le 5 avril prochain à 19 h sur Noovo et sur Crave.