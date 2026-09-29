Photo : Découvrez le look qu'arborait Normand D'Amour à son mariage

Plusieurs vedettes québécoises ont assisté au mariage de Normand D'Amour et Pascale Montreuil il y a quelques jours.

L'acteur et sa douce ont notamment pu compter sur la présence d'Émily Bégin, Christophe Dupéré et Mona de Grenoble, qui ont participé à Big Brother Célébrités avec l'époux, Laurent Paquin et René Simard, qui ont joué dans Le dîner de con avec lui, ainsi que Lou-Pascal Tremblay, son collègue de STAT.

Ce dernier a d'ailleurs partagé une photo avec le marié récemment qui nous permet de découvrir l'habit choisi par Normand. Il était très élégant! Voyez la photo au bas de l'article.

Précisons que Mona de Grenoble a révélé certaines informations sur la cérémonie lors d'un de ses passages à Véronique et les Fantastiques. Elle a parlé d'un mariage champêtre magnifique, « pas guindé », « easy going », à l'espace évènementiel Mouton Village, à Saint-Charles-sur-Richelieu.

La drag queen a aussi mentionné que Laurent Paquin et René Simard ont fait un discours hilarant lors du souper. Les deux comédiens ont enfilé des costumes médiévaux et ont fait semblant d'voir été les seuls à ne pas avoir été avertis qu'il ne s'agissait pas d'un mariage thématique.

Mona a aussi révélé que la fille de Normand et Pascale, la comédienne Marguerite D'Amour, a chanté en duo avec Marie-Mai. « J'ai pleuré! Elle a toute une voix la petite Marguerite! », a-t-elle indiqué.

Nous en profitons pour féliciter les nouveaux mariés!