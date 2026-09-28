Paul Piché révèle être atteint d'une maladie très rare

Paul Piché était de passage à Tout le monde en parle dimanche afin de parler de sa nouvelle biographie, Paul Piché : Tout au long de l'escalier.

Dans ce livre, il révèle être atteint d'une maladie. Il en a discuté avec Guy A. Lepage. « C'est une maladie très très complexe qui est sous contrôle. Tout va bien en ce moment, dans mon cas, mais, à un moment donné, ça a été très difficile. Et donc, ça s'appelle la Myasthenia gravis. C'est pour ça qu'on dit une myasthénie grave. C'est une maladie très rare auto-immune. »

« [Les symptômes], au jour le jour, ça dépend des personnes. Il y en a que c'est les jambes, d'autres c'est les yeux qui tombent. Tes muscles, à un moment donné, ne répondent plus bien aux signaux que ton cerveau envoie. Moi, justement, quand j'ai compris que j'avais ça, je demande à mon médecin : ç'a doit être l'âge?". Il me dit : "non, non, non, c'est une maladie". La majorité des patients, ce sont des femmes entre 30 et 40 ans. »

Guy A. Lepage a conclu l'entrevue sur une note amusante : « La seule petite séquelle qu'il lui reste, c'est qu'il n'est pas capable de boutonner ses boutons. » En effet, Paul Piché arborait un décolleté plongeant dimanche soir, comme vous pouvez le constater sur l'image ci-dessous. D'entrée de jeu, le principal intéressé lançait d'ailleurs : « Avant, c'était sexy, là, c'est juste parce que sinon j'étouffe! ». Il a évidemment fait rire toute l'assemblée.

Rappelons qu'un artiste a refusé l'invitation de participer à cet épisode de Tout le monde en parle. Tous les détails ici.

Tout le monde en parle est présenté les dimanches à 20 h sur ICI Télé.