Patrick Lagacé revient sur son entrevue dérangeante avec Guillaume Lemay-Thivierge

Cette semaine, Patrick Lagacé recevait comme invité au 98,5 le comédien et animateur Guillaume Lemay-Thivierge, en marge d'une conférence qu'il offrira ce week-end, intitulée Sacré Guillaume, dans laquelle il répondra notamment aux questions du grand public.

Comme Patrick Lagacé l'écrivait hier sur ses réseaux sociaux, « ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. »

En effet, nous avons eu droit à un échange aussi étrange que musclé, dans lequel les deux hommes ont réglé des comptes. Voyez l'entrevue et lisez notre compte rendu de cet entretien dérangeant ici.

Au lendemain des événements, Patrick Lagacé a commenté cette rencontre sur ses réseaux sociaux.

Il écrit : « J’essaie encore de comprendre ce qui s’est passé… j’anticipais une discussion franche et peut-être costaude. Mais pas… ça »

On peut le comprendre. Guillaume est arrivé avec la ferme intention de faire la paix, pour un article qui aurait été « l'élément déclencheur » de tous ses malheurs, tandis que Patrick estime, lui, n'avoir rien à se faire pardonner : « Tu as été l'artisan de tes propres malheurs. »

Chose certaine, Guillaume Lemay-Thivierge aura été sur toutes les lèvres cette semaine, notamment avec cette campagne publicitaire basée sur les malaises, qui a pris tout le monde par surprise!

Le spectacle conférence Sacré Guillaume sera présenté ce dimanche 21 décembre, de 13 h à 17 h, à L'Académie Ste-Thérèse de Blainville.