Guillaume Lemay-Thivierge et Patrick Lagacé règlent des comptes en direct à la radio

Les jours se suivent et se ressemblent parfois, puisqu'encore aujourd'hui, nous avons droit à une entrevue particulièrement malaisante, cette fois entre Guillaume Lemay-Thivierge et Patrick Lagacé, à la radio du 98,5 FM.

Cette rencontre débute drôlement, alors que l'invité décidé de se lever de son siège pour aller serrer la main de l'intervieweur, en lui disant : « Je te pardonne ». Ce geste n'a toutefois pas eu l'effet escompté, puisque Patrick Lagacé a rapidement estimé n'avoir rien à se faire pardonner.

De quoi s'agit-il? D'un article publié dans La Presse il y a quelques années, pendant la crise mondiale de la Covid, dans lequel les journalistes Patrick Lagacé et Hugo Dumas ont notamment dévoilé que Guillaume Lemay-Thivierge refusait de se faire vacciner, ce qui pourrait lui coûter des contrats. Plus encore, l'article avançait que le populaire animateurs de Chanteurs masqués avait tenté d'obtenir une place pour ses amis et lui dans un restaurant, en dépit des restrictions sanitaires en place à ce moment-là et sans passeport vaccinal requis à ce moment. Une poursuite de 1,85 million a été déposée par Guillaume Lemay-Thivierge contre La Presse, mais le tout s'est réglé hors cour.

Les deux hommes en discutent d'ailleurs durant cette entrevue, en n'ayant visiblement pas le même point de vue sur la situation.

« Pourquoi tu avais écrit ça toi Patrick? », demande Lemay-Thivierge, avant d'ajouter « Je t'ai tu fait quelque chose? »

Le comédien et animateur estime que cet article a été « l'élément déclencheur » d'une tourmente qui l'a plongé dans une profonde dépression.

De son côté, Patrick Lagacé rétorque : « tu as été l'artisan de tes propres malheurs ».

Je ne suis pas en cour ici, je suis en discussion - Guillaume Lemay-Thivierge

Une discussion, ce n'est pas un monologue! - Patrick Lagacé

Faites-vous votre propre opinion sur cette discussion pour le moins dérangeante, en la regardant dans la vidéo ci-dessous.

Rappelons que pas plus tard qu'hier, nous avons eu droit à un malentendu étrange entre Guillaume et une autre personnalité connue. À moins que tout cela soit une campagne de publicité...

Chose certaine, le nom de Guillaume Lemay-Thivierge est encore sur toutes les lèvres, qu'on aime ou pas.