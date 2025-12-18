Un malentendu étrange entre Guilllaume Lemay-Thivierge et une personnalité bien connue

Depuis quelques semaines, Guillaume Lemay-Thivierge se fait très présent sur les réseaux sociaux, en marge de l'annonce d'un spectacle-conférence dans lequel il répondra aux questions du public.

Cette semaine, dans une vidéo visiblement publiée au saut du lit, l'artiste annonçait que Michel Courtemanche avait accepté de faire la mise en scène de ce spectacle, une grande nouvelle pour lui.

Cependant, Michel Courtemanche a eu tôt fait de démentir l'information sur ses propres réseaux sociaux, expliquant qu'il y avait bel et bien eu une discussion entre les deux hommes, mais qu'il n'avait pas accepté le mandat encore. Malaise!

Dans une autre vidéo, Guillaume Lemay-Thivierge répond publiquement à Michel Courtemanche, en lui suggérant ceci : « Ben là, fais juste te brancher! »

Voyez les étranges vidéos en question ci-dessous.

Après tout ce brouhaha public, il nous apparaît maintenant peu plausible que Michel Courtemanche fasse vraiment la mise en scène du spectacle Sacré Guillaume. Nous en saurons davantage dans les prochains jours, sans doute. En tout cas, les choses semblent être plitôt compliquées...

Guillaume Lemay-Thivierge décrivait sa proposition scénique comme suit : Quatre heures avec vous! Je vous partage mon parcours, vous me posez vos questions. Rien de sérieux ou presque !!! Une vraie discussion sans filtre. Résilient, authentique... et toujours debout.

Rappelons que celui-ci a récemment donné une première entrevue télévisée après la tourmente de l'an dernier, dans laquelle il a notamment affirmé avoir songé au pire.

Notons qu'il annonçait aussi récemment lancer bientôt une nouvelle plateforme de contenus québécois, appelée GTV. Les détails ici.