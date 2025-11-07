Guillaume Lemay-Thivierge admet avoir eu des idées noires au cours de la dernière année

La semaine prochaine, l'animateur déchu Guillaume Lemay-Thivierge sera de passage sur le plateau de l'émission Une époque formidable, animée par Stéphan Bureau. Très attendue, cette discussion marquera pour ainsi dire le retour sous les projecteurs télévisuels du comédien, absent depuis la controverse de l'an dernier.

Si un premier aperçu de l'entrevue avait été diffusé la semaine dernière, les détails ici, voilà qu'un nouvel extrait est présenté, dans lequel Guillaume admet avoir eu des idées noires au cours de la dernière année. Il confie :

« J'ai carrément perdu le goût de la vie, parce que je me suis dit : "Mais comment je vais faire pour me relever de cette épreuve-là." Et je pense que ça peut être de l'autosabotage inconscient, je sais pas comment l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Chose certaine, je me suis sorti moi-même de mon propre milieu. [...] Penses-tu que ne n'ai pas fait le calcul mental, que ce serait beaucoup plus simple pour moi de demander pardon d'avoir fait une mauvaise blague? Parce que, et c'est pourquoi j'explique la chute que j'ai vécue, quand je me suis retrouvé en boule chez moi, de la misère à respirer, à avoir des idées noires, à penser même au suicide par moment, penses-tu que j'aurais pas fait : "Hey, là, je vais le dire que j'ai fait une blague conne, je vais avouer mon tort? »

Voilà des propos étonnants qui ne manquent déjà pas de faire réagir auprès du public, alors que les téléspectateurs sont nombreux à donner leur avis sur les réseaux sociaux, provoquant un véritable raz-de-marée de réactions :

« À première vue, il semble avoir de la difficulté à s'excuser et reconnaître son erreur. Bien hâte de voir l'entrevue au complet pour me faire une tête. »

« Si tu sais que ça fait mal pourquoi le fais-tu? Je pense que sincèrement des excuses feraient du bien aux gens concernés. »

« Je comprends son erreur mais un moment donné faudrait en revenir et passer à autre chose!.. il y a bien pire qui s’est dit en humour… Guillaume, laisses-faire l’opinion des frustrés et fonce et reprends ta place! »

À noter que cette entrevue paraîtra dans la même semaine qu'un documentaire qui s'annonce percutant, sur « la culture des annulés » et qui vise à mettre de l'avant des personnalités ayant été retirées pour un temps de l'espace public, en raison de gestes et propos répréhensibles. Plus de détails ici.

L'entretien avec Guillaume Lemay-Thivierge, qui mettra également en vedette le Premier ministre du Québec François Legault, sera diffusé mercredi prochain à compter de 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.