Une très rare apparition à la télé pour Guillaume Lemay-Thivierge

Depuis les évènements de mars 2024, Guillaume Lemay-Thivierge est complètement disparu de nos écrans.

Dans une grande entrevue accordée au magazine 7 Jours récemment, il parlait notamment de son désir de revenir sous les projecteurs. On découvre maintenant que le souhait de Guillaume sera partiellement exaucé puisqu'il s'entretiendra bientôt avec Stéphan Bureau à l'émission Une époque formidable.

Voyez des images de son passage dans le studio au bas de l'article.

Nous n'avons pas encore de détails sur le sujet de la discussion, mais on peut s'attendre à un entretien franc entre les deux hommes.

Stéphan Bureau a l'habitude de ces rencontres sans gants blancs. On se souviendra de l'échange qu'il avait eu avec Julien Lacroix dans sa précédente émission Le monde à l'envers, qui n'avait laissé personne indifférent. Rappelez-vous celle-ci et ce qu'elle avait engendré ici.

L'émission d'Une époque formidable avec Guillaume Lemay-Thivierge sera présentée à Télé-Québec le 12 novembre prochain.

Dans cette même émission de la mi-novembre, Stéphan Bureau recevra également le premier ministre François Legault ainsi que les journalistes Érick Rémy et Antoine Robitaille, et la professeure de l'UQAM Marina Doucerain.