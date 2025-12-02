Accueil
Guillaume Lemay-Thivierge lance un nouveau projet mystérieux

Pas nécessairement là où on l'attendait...

Première de Foie gras
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Guillaume Lemay-Thivierge a partagé sur ses réseaux sociaux une image qui a tôt fait de faire réagir la toile.

Il invite ses abonnés à s'inscrire à une nouvelle plateforme de contenu québécois intitulée GTV.

Outre ces quelques mots-clés (ci-dessous), nous avons très peu d'informations sur ce nouveau projet de l'acteur, mais celui-ci marque certainement son grand retour dans le monde artistique.

« TÉLÉVISION GÉNÉRALE

Nouvelle plateforme

Québécoise

Francophone

Ouverte sur le monde »

Sous sa publication sur Instagram, sa fille Charlie écrit : « Bravo papa 🔥 ».

Rappelons que Guillaume a visité le plateau de Stéphan Bureau il y a deux semaines. Voici ce que le public avait à dire suite à cette entrevue qui a fait couler beaucoup d'encre.

