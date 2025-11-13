Le public commente l'entrevue de Stephan Bureau avec Guillaume Lemay-Thivierge

Ce mercredi a été diffusée l'entrevue que Stephan Bureau a faite avec Guillaume Lemay-Thivierge à l'émission Une époque formidable.

Le segment de 10 minutes a attiré la curiosité des téléspectateurs, qui ont été nombreux à se brancher sur Télé-Québec mercredi soir.

Apprenez-en plus sur cet entretien serré ici.

Le public a allègrement commenté l'entrevue sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs avaient beaucoup de choses à dire face aux questions de l'animateur et aux réponses de l'invité.

Voyez ci-dessous certains commentaires, triés sur le volet, qui résument les positions - souvent en opposition - du public face à cette interview qui fait couler beaucoup d'encre :

« Mauvaise entrevue et pas beaucoup de questions sur le mot sur l’arbre C’est le milieu de la télé qui va décider pour qu’il rentre à la télé. »

« Personnellement, beaucoup aimé l’entrevue. Et je trouve que Guillaume a beaucoup grandi dans cette expérience assez difficile. Qu’il a eu conscience au nom de son geste ce qui est important, c’est l’intention et son intention n’était pas malsaine. Bravo à Stéphane Bureau pour son entrevue. »

« Ce qui l'aide pas c'est de ne même pas avouer qu'il a fait une mauvaise blague avec son boulot. C'est pratiquement impossible que ce soit un hasard entk moi j'y crois pas. »

« Je suis très triste ,et je crois vraiment que Guillaume aurait ete plus avisé de ne pas donner cette entrevue ,je ne crois pas qu il soit méchant ,ou qu'il ait fait cette mauvaise blague par méchanceté, non seulement par étourderie et vraiment il serait temps de passer a autre chose, mais en maintenant sa position je crains qu il n ait fait que Jeter de l huile sur le feu hélas. »

« Il semble avoir été prudent dans ses propos. Mais j'ai bien aimé l'entrevue. Un peu court par contre. »

« S Bureau est un journaliste extraordinaire, un Vrai de vrai, n’a pas peur d’inviter des gens et remettre les pendules à l’heure! 👍 »

« Je pense que l'intervieweur doit laisser sa propre pensée de côté. Stéphane à droit à son opinion chez lui, mais au travail il est l'intervieweur et c'est tout. Il doit faire l'entrevue et poser les questions, mais en gardant son opinion pour lui ou pour plutard. Ce n'est pas professionnel de dire qu'il ne le croit pas. »

« Moi, j'ai adoré sa sincérité et je crois que tout le monde mérite une seconde chance passer à autre chose bonne continuation Guillaume. »

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ « L'entrevue avec Stéphane Bureau me rappelle le moment où Geneviève Jeanson affirmait haut et fort lors d'une entrevue qu'elle n'avait jamais consommé de drogue. Elle l'a admis que des années plus tard. Quand le mensonge devient ta seule porte de sortie...Guillaume Lemay-Thivierge. »

Vous pouvez revoir l'entrevue en question sur telequebec.tv.

À noter que la semaine prochaine, pour la dernière de la saison, Stephan Bureau recevra Le Roy, La Rose et le Lou(p), Vincent Vallières, Irvin Blais et Simon Leclerc pour une émission spéciale musicale.