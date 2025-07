Patrick Labbé aborde son nouveau rôle de grand-père

Patrick Labbé, papa de six enfants, a récemment vécu une nouvelle étape de sa vie : il est devenu grand-père.

« Mon petit bonhomme, il vient de commencer à marcher, ça ne fait même pas une semaine », nous confiait-il récemment, ému.

Je me promène entre le plateau, le studio, puis chez ma fille, pour aller voir le p'tit le plus souvent que je peux.

Le petit Jack est âgé de 10 mois et demi.

« C'est la chose la plus fun que je vis en ce moment. Il y a un lien physique avec ce petit bonhomme qui vient de naître, qui est le sang de ton sang. Il y a une chimie, il y a une symbiose qui est instantanée, qui est difficile à décrire. Puis tu sais, quand t'es parent, t'es préoccupé par un million d'affaires qui entourent l'éducation d'un enfant, puis tu perds un peu de ces petits moments magiques là où le petit découvre le toucher, le goûter, le regard. »

« C'est le moment présent, tu sais. Ça, j'avais oublié ce petit côté-là. Puis quand t'es grand-parent, je pense que c'est encore plus facile de retrouver ce moment présent là, parce qu'il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus rien d'important », nous disait-il.

Il poursuit sur sa lancée : « Il est tellement dans sa bulle avec son père et sa mère qu'à chaque fois que j'arrive... je pense que c'est ma voix. Ça prend toujours 15-20 minutes, genre, on garde nos distances, on garde contact. Je m'approche une fois de temps en temps. Puis ça finit toujours par des gros câlins. Mais il y a un petit côté sauvageon que je trouve vraiment intéressant aussi à apprivoiser. »

C'est important de travailler, c'est important de se changer les idées, c'est important de gagner sa vie, mais mon bonheur à moi, il est très grand et il est très sain.

Voir les yeux de Patrick Labbé s'illuminer lorsqu'il parle de son petit-fils nous a beaucoup touché. On lui souhaite de développer un lien durable et unique avec son petit Jack!

