Patrick Huard pose avec sa fille pour une rare fois

Ce jeudi, la réalisatrice et chanteuse Anik Jean a partagé une sublime photo de famille sur ses réseaux sociaux. Si nous avons l'habitude de la voir aux côtés de son conjoint Patrick Huard, ainsi que de leur fils Nathan Jean-Huard, la belle-fille de cette dernière, Jessie Huard, se fait beaucoup plus rare.

D'emblée, il est important de mentionner que Jessie est née d'une précédente union entre Patrick et Lynda Lemay, et qu'elle fait partie d'une troupe de cirque en Allemagne, où elle exerce le métier de trapéziste. Son papa et sa belle-mère ont ainsi pris la pose ensemble, dans un joli portrait que vous pouvez voir au bas de cet article.

Dans la légende de la publication, Anik indique :

« Notre famille enfin réunie, comme un souffle revenu à la maison. Jessie a traversé l’océan, de l’Allemagne jusqu’à notre Gaspésie [...]. Le temps suspend son pas, juste assez pour savourer chaque regard, chaque rire, chaque seconde passée avec elle. On s’y accroche… à ce qui est rare, à ce qui est essentiel. Car au fond, rien n’est plus fort que l’amour qui nous ramène toujours les uns aux autres. 4 jours de bonheur avec toi. Merci 🙏 »

Quelle belle famille! Nous leur souhaitons de belles retrouvailles, avant que Jessie ne retourne dans son coin de pays.

Rappelons que, tout récemment, le couple Huard-Jean a dévoilé le fruit de leur collaboration artistique, sur Crave, avec la série Bon Cop, Bad Cop. Anik et Patrick nous révélaient alors les nombreuses embûches auxquelles ils avaient été confrontés au moment de la production. C'est à lire ici.