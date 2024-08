Patricia Paquin fait une sortie après l'annonce de son renvoi de la radio

Lundi, nous apprenions que Patricia Paquin ne serait pas de retour comme prévu à la barre de son émission sur les ondes de Rythme.

Les patrons de la station lui ont annoncé qu'elle ne reviendrait pas le jour même de son supposé retour en ondes. Lisez le message partagé sur ses réseaux sociaux ici.

La nouvelle a évidemment engendré énormément de réactions, tant dans le milieu des médias que chez le public. Résultat : la principale intéressée a été bombardée d'amour et de compassion.

Sur Instagram, l'animatrice, qui n'avait rien publié depuis lundi, a partagé une story dans laquelle elle écrit : « Je prends deux secondes pour vous dire merci pour tous vos messages. C'est complètement fou et ça me réchauffe le coeur. Surprise aussi par mes collègues du milieu qui prennent le temps de m'appeler et de m'écrire. Je vous aime tous! »

Voyez sa publication ci-dessous.

Si l'annonce n'a pas été faite officiellement encore, il semblerait bien que sa remplaçante a déjà été trouvée et que le titre de l'émission, Les filles du lunch, ne changerait pas. Voici qui coanimera visiblement avec Marie-Ève Janvier dès la semaine prochaine.