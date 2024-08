Patricia Paquin perd son micro : Sa remplaçante bien connue confirmée

Lundi, nous apprenions que Patricia Paquin avait perdu son micro à Rythme 105,7 FM. Voici ce qu'elle a écrit sur ses réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle.

Le journaliste Jean Siag de La Presse confirme, via une source qui tient à rester confidentielle, que ce sera Maripier Morin qui prendra la place de Patricia aux côtés de Marie-Ève Janvier.

La principale intéressée n'a pas fait de commentaires publiquement pour le moment.

Le titre de l'émission, Les filles du lunch, restera le même.

On se rappellera que Maripier Morin avait aussi perdu son poste à la radio il y a quelques jours. Elle animait On part ça d'même à WKND 99,5 depuis un an déjà, station qui a disparu au profit de QUB.

Rappelons que Maripier sera aussi de retour à la télé cette année, alors qu'elle pilotera OD Tentations au soleil, disponible en décembre prochain sur Crave.