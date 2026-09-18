Pascale de Blois réplique sans détour à ceux qui ont critiqué sa robe des Gémeaux

Dimanche dernier, Pascale de Blois a défilé sur le tapis rouge du Gala des Gémeaux dans une magnifique robe rouge.

Sa tenue a fait réagir, autant positivement que négativement, par les internautes.

La créatrice de contenu a décidé de répondre à la haine qu'elle a reçue - de « Tant qu'à y être, la prochaine fois allez-y nue » à « Vive les puttttt » - de façon plutôt originale, et directe.

En effet, elle a extrait les commentaires les plus violents puis les a accolés à des photos de ses détracteurs retrouvées sur leurs réseaux sociaux.

Voyez le résultat au bas de l'article.

L'humoriste Silvi Tourigny a commenté la publication ainsi : « BRA-VO!!!! Ça fait 3 Galas des Oliviers que j’mets des « Power craque » et j’ai eu droit à la même affaire!!! Quel beau move d’avoir fait ce montage!!! Chapeau belle femme!!! 🙌❤️ ».

Aya de Survivor Québec a, elle, indiqué : « J’ai un album dans mon cell avec les photos de toutes les matantes et mononc Facebook qui laissaient des commentaires désobligeants et gratuits durant mon passage à Survivor 😈 Ça a été très thérapeutique 🧘🏽‍♀️😂 (Allô Carole et Alain 👋🏾) ».

Puis, son amie Marie-Ève Beauregard, qui portait aussi une robe décolletée (voyez-la au bas de l'article), a commenté ainsi : « On sait quoi porter l’an prochain. PLUS DE DÉCOLLETÉ ❤️❤️ ».

Marie-Ève et Pascale figurent dans notre top plus des belles tenues de la soirée (vive les décolletés!). Découvrez notre palmarès ici.