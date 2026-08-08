P-A Méthot dévoile la raison de son départ de Peter-Pan

Cette semaine, nous apprenions avec étonnement que l'humoriste P-A Méthot quittait le spectacle Peter-Pan, à quelques jours seulement de la première à Québec. On en parlait ici. Or, depuis, ce changement au programme a fait couler beaucoup d'encre, si bien que le chouchou des Québécois a pris la parole dans une vidéo, ce vendredi.

Celui qui tenait le rôle du capitaine crochet a ainsi tenu à s'exprimer sur la question, une fois pour toutes, alors que les commentaires des internautes se multipliaient concernant les coulisses de ce grand événement.

« Petite histoire courte sur Peter Pan, pourquoi je ne suis pas dans Peter Pan. Premièrement, je veux dire un immense merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, "Bravo tu t'es respecté, tu t'es écouté". Oui, tout ça, puis ça m'a touché vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Merci infiniment. L'histoire courte, elle n'est pas longue en fait, c'est que la troupe a commencé à travailler à l'automne passé, ont fait une trentaine de représentations en décembre. Et après ça, il y avait un break jusqu'à là, au mois d'août, où on recommençait les représentations pour Québec. Le seul qui arrivait dans la pièce, c'est moi. J'arrivais plus tard. Ça fait que tout l'hiver, j'ai pratiqué mes chansons avec la merveilleuse Cathy Julien, puis mon amie Catherine Côté, qui a été ma coach de jeu tout le printemps, puis l'hiver et une partie de l'été. Et j'étais vraiment prêt. Du côté des textes puis des chansons, j'étais vraiment prêt. »

Il s'est ensuite ouvert avec franchise sur ce qui s'est moins bien passé lors des répétitions entamées récemment, entraînant son départ de la production :

« Les chorégraphies, ça, j'ai appris ça la semaine passée. Ça fait que j'ai appris ça la semaine passée, en deux jours, ça, ça a été du jeu, mais ça a été vraiment le fun. Et quand est venu le temps de mettre tout ça ensemble, en répétition, c'est là que y'a plus rien qui marchait. Je pensais à mes chorégraphies, je pensais à mon texte, je pensais à mes chansons... Là, fallait que je me déplace dans un décor qui était juste des lignes à terre, en plus avec tous les autres comédiens sur le stage, dans la salle de répétition plus tôt, j'ai pogné un solide vertige. Ces gens-là ont du talent en tabarouette. Ils sont sur la coche. Ils sont timés, ils sont rythmés, ils perdent jamais leurs personnages, ils savent toujours où regarder. Moi, il fallait que j'apprenne tout ça dans un temps quand même assez record, mais j'avais décidé de relever le défi, puis on y allait. Mais sauf qu'ils ont, on a été face à ce qui est arrivé. La première journée, ça a été correct, ça a bien été. [...] La dernière journée, toute la troupe était là, et là ça a été vraiment beaucoup plus difficile. La troisième journée, je me suis levé, j'avais pu de gorge, j'avais mal au dos, puis j'avais la tête dans le derrière. Cette journée-là, ça n'a pas été bien du tout. À la fin de la journée, le magnifique et extraordinaire Luc Guérin et Élodie de chez Entourage, qui est la définition même du calme et du réconfort, on a jasé ensemble, et on en est venu à la conclusion que la meilleure solution et le meilleur pour la pièce et pour moi, c'était que je me retire. »

Voilà qui est dit et qui devrait mettre un terme aux spéculations entourant ce départ qui fait tant jaser!

Découvrez la vidéo complète en bas de cet article.

Rappelons que, pas plus tard qu'hier, P-A Méthot partageait une jolie photo en compagnie de sa conjointe. C'est à voir ici.