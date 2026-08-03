P-A Méthot forcé d'abandonner le rôle du Capitaine Crochet dans Peter Pan

L'humoriste P-A Méthot a annoncé via ses réseaux sociaux ce lundi avoir dû prendre une décision difficile dans les derniers jours.

« À quelques jours du début des représentations de Peter Pan, la comédie musicale à Québec, nous souhaitons vous faire part d'une nouvelle indépendante de notre volonté.

Au terme des dernières semaines de répétitions, mais plus spécifiquement des derniers jours, après avoir enchaîné de nombreuses fois le spectacle, la production et P-A Méthot ont dû prendre une décision aussi difficile que réfléchie.

Malgré sa grande préparation des dix derniers mois, avec le travail et la volonté qu'on lui connait, nous avons constaté que la voix, la tête et le corps de P-A ne récupèrent pas suffisamment pour soutenir le rythme effréné des représentations, alors que le spectacle sera présenté 25 fois en 31 jours, dont plusieurs journées proposant deux représentations.

Le type d'effort vocal, mental et physique demandé pour la comédie musicale est bien différent de celui de ses one-man-shows. P-A doit donc malheureusement renoncer à tenir son rôle de Capitaine Crochet, le tout dans un désir de préserver sa santé et par égard à ce spectacle qui lui tient grandement à cœur », peut-on lire dans le communiqué officiel.

P-A Méthot offre des remerciements sincères à l'équipe de production : « Je remercie du fond du cœur tous les gens qui travaillent sur cette belle aventure, de la super équipe de production aux gens devant, derrière, sur et sous la scène. Merci à Luc Guérin d’être un être humain d’exception avec le cœur grand comme la vie. Ce n’est pas sans peine, mais avec la paix au cœur que je raccroche donc mon Crochet. »

Dominic St-Laurent [photos ici] remplacera P-A Méthot pour les représentations prévues à l'horaire.

Dominic a déjà incarné le Capitaine Crochet à plusieurs reprises lors de spectacles à Montréal en remplacement de Benoît Brière.

La comédie musicale Peter Pan sera présentée à la Salle Albert-Rousseau dès le 6 août. Pour vous procurer des billets, c'est par ici.