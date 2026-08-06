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P-A Méthot prend la pose avec sa conjointe lors de son « congé imprévu »

« [...] ma blonde a décidé de prendre soin de moi ».

Brasserie chez P-A
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'humoriste P-A Méthot a annoncé en début de semaine qu'il ne jouerait pas le Capitaine Crochet dans la comédie musicale Peter Pan à Québec, comme prévu. Apprenez-en plus ici.

Ainsi, il se retrouve avec des vacances qu'il n'avait pas envisagées.

Mercredi, il a partagé une photo de sa conjointe Véronique Parent, avec qui il partage sa vie depuis plus de 18 ans, devant un casse-croute.

« Avec un congé imprévu lol ma blonde a décidé de prendre soin de moi en commençant par m’emmener à la première cantine dans laquelle on est allé ensemble il y a 19 ans. Malgré qu’on y va toujours à chaque année 💙💙💙 toujours plaisant de revoir mon chum Martin 🌭🍔🥤￼ »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Notons que P-A Méthot se lancera dans une tournée de spectacles dès le mois de septembre. Dans son troisième one-man-show, l'habile conteur répondra aux grands questionnements de la vie avec une seule et unique question : « PARDON?! ». 

Pour toutes les dates du spectacle Pardon?!, c'est par ici.

Mentionné dans cet article

Photo de P-A Méthot
P-A Méthot

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