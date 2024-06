« On peut dire que ça va barder » : les animateurs aborde la saison d'Occupation Double Mexique

Le duo à la barre d'Occupation Double, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, confiait se lancer à nouveau dans l'aventure de l'animation, cette fois, « avec plus de légèreté et de plaisir ».

En entrevue sur le tapis rouge de Kurios (où la fille de la chanteuse a fait toute une impression - voyez ici une photo), le couple nous expliquait sa nouvelle attitude face au projet : « La première fois, c'était plus stressant. C'était plus comme l'angoisse. Je veux dire, c'était notre première fois. On enlève le stress, ça fait qu'on va pouvoir vivre vraiment le moment comme tel. Mais là, vraiment, on y va avec plus de fun. Plus comme la tête légère. On s'est vraiment dit qu'on voulait en profiter. »

D'ailleurs, la saison s'annonce pleine de rebondissements, « On peut dire que ça va barder. On est un peu au courant de comment va se passer le tapis rouge... On revient un peu à l'ancien OD! On veut des gens qui sont là pour trouver l'amour, mais surtout pour jouer », nous affirmaient les tourtereaux. Après une édition mouvementée en 2022, où le drame était à son apogée, on sentait que la production tentait d'apaiser les feux, l'an dernier.

« Les gens voulaient de l'action. Vous voulez de l'action, on va vous donner de l'action! », lançait énergiquement la chanteuse.

À l'heure actuelle, la production en est aux secondes rondes d'auditions, apprenions-nous, par la bande. Si le duo ne peut rien nous révéler, ils se tiennent tout de même à jour. « On pose des questions, mais on n'a pas de mots à dire [sur la sélection des candidats] », disait-elle. « C'est juste parce qu'on est intrigués, on aime ça s'impliquer », complétait sa tendre moitié. Comme ils sont tous deux en plein dans la tranche d'âge des candidats, ils nous confirmaient aussi qu'ils filtrent les candidats et évitent de choisir des amis ou connaissances afin de n'avoir aucun conflit d'intérêt et respecter leur position de neutralité.

À quelques mois du début des tournages d'OD Mexique, l'excitation se fait sentir! Si vous n'aviez pas encore vu la bonne nouvelle, une autre téléréalité, une variation d'Occupation Double, verra elle aussi le jour cet automne. On vous en parle dans cet autre article.