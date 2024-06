Des ex-candidats dans une nouvelle version d'Occupation Double

Les fans d'Occupation Double, qui n'en ont jamais assez de leur téléréalité par excellence, se réjouiront d'apprendre que la folie du papillonnage se poursuivra du côté de Crave, avec un tout nouveau concept dérivé. C'est d'ailleurs la première fois qu'une téléréalité originale de chez nous soit produite exclusivement pour la plateforme.

OD Tentations au soleil, c'est ainsi une série de Production J qui rassemblera d'anciens candidats issus de certaines de 18 dernières saisons, qui ont marqué le public et fait réagir à travers les années. Pensez-vous déjà à quelques noms? C'est plus fort que nous, de notre côté, on zieute déjà les médias sociaux de plusieurs ex-candidats, à savoir qui est et qui n'est pas célibataire... Bien entendu, il faudra un peu de patience avant de découvrir les joueurs.

La formule serait différente de celle qu'on connaît, comme cette nouvelle série ne comptera que huit épisodes. Ce qu'on cherche à créer? De la compatibilité. À travers diverses épreuves, défis sensuels, escapades passionnelles et activités piquantes, des duos seront vite créés et tenteront de convaincre les autres couples de sa chimie. Le couple ayant la plus grande compatibilité aux yeux des autres participants pourrait remporter un prix d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Une deuxième chance... Payante!

Les fans de téléréalité verront des ressemblances frappantes entre ce nouveau concept et Perfect Match de Netflix où d'anciennes vedettes de téléréalités américaines se retrouvent dans une villa afin de trouver leur match parfait. Vu le succès de Perfect Match, ça promet certainement pour OD Tentations au soleil!

Julie Snyder nous promet « une série chaude avec un indice UV élevé sur le plan de la sensualité, de la bisbille, des twists et des revirements. Peaux sensibles s’abstenir! » Et avec le titre, on devine bien que les tournages se dérouleront dans un endroit chaud! À suivre.

À voir dès cet automne, sur Crave.