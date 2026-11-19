Olivier et Imane ont enfin pu retrouver la vie normale après plus d'un mois enfermés dans le chalet des exclus d'OD Panama.

Olivier a partagé une photo de couple sur ses réseaux sociaux avec la mention : « Back home 🫰🏻 ».

Son amoureuse a répondu à la publication ainsi : « bibiiiii 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼💖 », confirmant que les deux tourtereaux forment toujours un couple heureux.

Bien des gens auraient voulu voir Olivier et Imane gagner Occupation Double cette année. Parmi les autres chouchous des téléspectateurs, on note Tristan et Alanna (voyez ici s'ils forment toujours un couple) ainsi que Juliette et Alexis.

Nous avons d'ailleurs rencontré ces derniers cette semaine dans un évènement pour Noovo et Crave et ils transpiraient le bonheur! Voyez notre vidéo attendrissante ici.

Précisons que nous ne savons toujours pas officiellement si les trois couples finalistes sont toujours ensemble ou pas. Il faudra attendre à la finale de dimanche prochain, le 22 novembre à 18 h 30 sur Noovo, pour connaître la vérité.