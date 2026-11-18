Ce mardi, les médias étaient invités au lancement de la programmation des téléréalités de Crave et Noovo.

Comme il ne reste qu'une semaine à Occupation Double, nous avons pu jaser avec les derniers exclus de l'aventure, Tristan et Alanna.

Nous leur avons évidemment demandé s'ils étaient toujours en couple : « Oui, on est toujours ensemble », nous répond Tristan, des étoiles dans les yeux.

Les tourtereaux ont passé de bons moments ensemble dans la maison des exclus. « On a passé des heures et des heures dans le spa ensemble, jusqu'à ce qu'on soit tout ratatinés », indique le candidat à la profession d'ingénieur.

« Honnêtement, c'est sûr que c'est difficile de passer tout ce temps enfermé dans un chalet, mais ça fait que, encore une fois, on a eu le temps d'être ensemble, d'avoir notre intimité. Je pense qu'on a pu faire nos propres debriefs ensemble, au lieu de les faire devant tout le monde. On était ensemble, on était une team. »

Alanna ajoute : « On a cuisiné ensemble, on a marché ensemble. On était toujours l'un avec l'autre. C'était vraiment une belle expérience ».

Il faut dire que le début de leur séjour dans la maison des exclus a été plutôt mouvementé. « C'était un peu malaisant au départ, mais maintenant, ça passe un peu mieux », précise la représentante en vente.

« Il y a eu des conflits, il y a eu des frictions, mais je pense qu'on est civilisés, on est capables d'en parler. Ça a été un bon moment aussi pour adresser certains sujets, donc je pense que ce qui aurait pu être réglé, ça a été réglé à ce moment-là. »

La finale d'OD Panama sera diffusée ce dimanche 22 novembre à 18 h 30.