Mardi, à Montréal, Noovo et Crave annonçaient la programmation 2026-2027 de leurs téléréalités.

Plusieurs candidats d'OD Panama étaient présents, dont le couple chouchou de cette année, Juliette et Alexis.

Voyez la vidéo dans l'entête de l'article.

Honnêtement, on vit le rêve, on s'aime tellement, on se le dit tout le temps. On est vraiment reconnaissants l'un pour l'autre.C'est aussi simple que ça! - Juliette

Alexis poursuit : « On reste humbles, reconnaissants et raisonnables. Je veux dire, on va se permettre de s'aimer encore davantage. On va s'entretenir, faire des dates, faire des voyages, avoir des projets. Je pense que c'est important d'avoir un couple fort, durable, des soupers de couples d'amis. C'est important d'être actifs socialement avec les gens qu'on aime. »

— Elle a rencontré ma famille et ma famille l'aime déjà. - Alexis

— J'ai aussi rencontré ses amis du secondaire. - Juliette

— On est cerné un peu, j'ai rencontré mes amis du secondaire hier, mais ce n'est pas grave, on vit d'amour et d'eau fraîche. On s'aime, on sait qu'on s'est trouvés et les choses vont aller pour le mieux. Ce n'est pas plus compliqué que ça. - Alexis

Juliette lance une phrase qui les définit extrêmement bien : « Ça a le droit de bien aller! »

Nous leur souhaitons que ça aille bien longtemps, très longtemps!

Nous retrouverons Juliette et Alexis à L'heure de vérité, le dimanche 29 novembre, à 18 h 30, sur Noovo.