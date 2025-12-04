Accueil
Nathalie Simard souligne le premier anniversaire de sa petite-fille d'adorable façon

Un grand-mère bien fière!

Image de l'article Nathalie Simard souligne le premier anniversaire de sa petite-fille d'adorable façon
Par Élizabeth Lepage-Boily

La petite-fille de Nathalie Simard, Maélyse, fête son premier anniversaire aujourd'hui.

La fière grand-maman a souligné l'évènement sur ses réseaux sociaux en partageant des photos de la fillette blondinette, accompagnées du texte suivant :

« Bon premier anniversaire, ma douce Maélyse.

En un an, tu as illuminé nos vies comme un rayon de soleil. Tu es fragile et si forte à la fois, un petit miracle qui nous réapprend à vivre.

Grand-maman t’aime très fort et est tellement fière de toi.

Bravo à Eve et Max pour ce trésor merveilleux.

Je vous aime mes amours. 💕 ».

Voyez la publication de la chanteuse ci-dessous.

Précisons que Nathalie Simard est très occupée ces jours-ci. Elle est en pleine tournée de concerts de Noël (voyez des images de ses looks de scène fabuleux ici), puis elle embarquera bientôt dans le spectacle musical Évangéline dans lequel elle tient le rôle de Soeur Marguerite.

On lui souhaite un temps des Fêtes réjouissant avec sa famille!

Mentionné dans cet article

Photo de Nathalie Simard
Nathalie Simard

