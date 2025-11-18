Nathalie Simard est sublime dans son nouveau spectacle de Noël

Nathalie Simard a débuté la tournée de son nouveau spectacle Mon Noël.

Elle y propose un large registre de chansons, de celles qui ont bercé notre enfance aux classiques québécois jusqu'aux incontournables du temps des Fêtes.

Gestev a partagé quelques photos de l'artiste sur scène et les tenues qu'elle porte sont absolument magnifiques, à commencer par cette longue robe rouge lustrée qui nous plonge d'emblée dans la somptuosité du temps des fêtes.

Voyez les images dans la publication au bas de l'article.

Consultez ici toutes les dates de sa tournée, qui s'arrêtera, entre autres, à Laval, Québec, Victoriaville, Joliette et Sainte-Agathe-des-Monts jusqu'au 21 décembre.

Rappelons que Nathalie sera aussi bientôt de la distribution du spectacle musical Évangéline, dont la tournée débutera en février prochain. Elle incarnera Sœur Marguerite, la Mère supérieure rebelle qui osera confronter l'autorité ecclésiastique sur des sujets tels que la liberté de pensée et d’actions, faisant référence aux convictions mêmes d'un être humain.