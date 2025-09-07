Accueil
Nathalie Simard reçoit énormément de compliments pour son look lors de cet évènement

Sa nouvelle teinte de cheveux charme aussi le public.

Image de l'article Nathalie Simard reçoit énormément de compliments pour son look lors de cet évènement
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Vendredi dernier, Nathalie Simard a assisté au Dîner en blanc à Montréal.

Elle était accompagnée par Anick de Zorah Cosmétique, sa gérante Nancy Gauthier ainsi que Jonathan Bibeau de Ma mère, ton père et sa conjointe Kristel.

« J’ai adoré et je prévois répéter l’expérience afin de revivre ce moment unique, féerique et rempli d’émotions », disait-elle sur ses réseaux sociaux.

La chanteuse arborait une robe blanche magnifique et que dire de sa couleur de cheveux qui s'adaptait parfaitement à la thématique de la journée.

Les internautes l'ont ensevelie de compliments. Sa coiffure a particulièrement plu au public qui trouve que cette couleur lui va à ravir!

Voyez des photos au bas de l'article.

Rappelons que Nathalie Simard travaille actuellement sur un nouveau projet télé. Apprenez-en plus ici.

Photo de Nathalie Simard
Nathalie Simard

