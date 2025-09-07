Nathalie Simard reçoit énormément de compliments pour son look lors de cet évènement

Vendredi dernier, Nathalie Simard a assisté au Dîner en blanc à Montréal.

Elle était accompagnée par Anick de Zorah Cosmétique, sa gérante Nancy Gauthier ainsi que Jonathan Bibeau de Ma mère, ton père et sa conjointe Kristel.

« J’ai adoré et je prévois répéter l’expérience afin de revivre ce moment unique, féerique et rempli d’émotions », disait-elle sur ses réseaux sociaux.

La chanteuse arborait une robe blanche magnifique et que dire de sa couleur de cheveux qui s'adaptait parfaitement à la thématique de la journée.

Les internautes l'ont ensevelie de compliments. Sa coiffure a particulièrement plu au public qui trouve que cette couleur lui va à ravir!

Voyez des photos au bas de l'article.

