La dragqueen The Ruby Doll, offrait mardi soir à ses spectateurs quelques chansons tirées directement d'un album de Noël de Nathalie Simard, plongeant instantanément le Cabaret chez Mado dans une ambiance festive. Vêtu d'une perruque blonde aux cheveux courts, d'une tenue simple, mais élégante et d'un maquillage imitant les traits de la chanteuse, on peut dire que l'interprète des numéros de « ip sync » a bien réussi sa transformation.

Voyez ci-bas des images du résultat, partagées dans ses stories Instagram.

D'origine française, Ruby multiplie ses apparitions sur la scène publique dans le monde du drag, avec des looks tous plus impressionnants les uns des autres. On vous glisse un aperçu de ses dernières tenues ci-bas.

Son numéro de Noël se concentre habituellement à la personnification de Mariah Carey, mais son hommage à Nathalie Simard, confirme bien au public son appartenance à son Montréal d'adoption.

Nathalie, que nous savons être une bonne amie de Luc Provost et par le fait même, une grande fan de Mado La Motte, s'est empressée de republier les stories à sa communauté. Elle a d'abord inscrit « Wow, j'adore 😻», aux premières images, puis en découvrant les clips vidéos, elle a semblé honorée d'être au cœur d'une imitation : « Wow, merci @_therubydoll de m'avoir personnifiée!!! ».

Un hommage dans une période bien spéciale pour la chanteuse, animatrice et conférencière, qui continue d'offrir à son public des chansons conçues pour enjoliver le temps des fêtes. Son nouvel album, Mon Noël, est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes, depuis le mois dernier et le vidéoclip de sa chanson « Combien de Noël » a généré de très belles réactions chez les fans.