38 ans séparent ces deux photos de Nathalie Simard

Nathalie Simard a partagé deux photos mardi sur ses réseaux sociaux.

La première a été prise en 1985, au tout début du tournage de l'émission pour enfants Le Village de Nathalie, puis la seconde, en 2023, en compagne de promotion pour l'entreprise québécoise Lisette L Montréal, dont elle est la porte-parole.

Notons que la chanteuse avait 16 ans sur la première image.

Sa publication était accompagnée par la chanson « Take a Little Time to Smile » de Peggy Lee et Sy Oliver and His Orchestra.

Après tout ce qu'elle a vécu, Nathalie Simard continue de sourire et de mordre dans la vie. Cette femme forte fait partie des modèles inspirants qui parsèment notre showbizz québécois.

