Nathalie Simard dénonce un commentaire déplacé sur son apparence

Depuis quelques semaines, Nathalie Simard se produit en spectacle sur les scènes du Québec, dans une mise en scène conçue spécialement pour les amateurs des fêtes de fin d'année.

Au fil de ces représentations scéniques, celle-ci est amenée à changer son habillement, ce qui ne manque pas de provoquer un raz-de-marée de réactions mesquines sur les réseaux sociaux. Piquée au vif par ce genre de commentaires désobligeants, Nathalie a choisi de répondre une bonne fois pour toutes, dans un message très inspiré.

Elle déclare, à propos des tenues et de son apparence :

« Elles font partie intégrante d’un spectacle, d’un concept, d’un univers. Et pourtant, elles sont jugées à partir d’une simple image, d’une photo sortie de son contexte, par des personnes qui n’ont même pas vu le spectacle. Ce constat me désole profondément. Il me désole de voir autant de méchanceté, de jalousie parfois, mais surtout autant d’incompréhension. Et ce qui me trouble le plus, c’est que ces commentaires désobligeants proviennent majoritairement de femmes.

Où est rendue la solidarité féminine? Où est la bienveillance entre femmes? On est rendu où, comme société? »

Elle poursuit :

« Avec mes filles — mes reines — de la Boutique Champagne, une maison entièrement québécoise, nous nous sommes investies avec cœur. Nous avons donné de l’amour, du temps, de l’énergie pour créer des tenues uniques, d’ici, afin d’éblouir les spectateurs présents, ceux et celles qui ont vécu cette magie sur scène. Et ce que nous réalisons, c’est que les jugements viennent de personnes qui n’ont rien vu, rien vécu du spectacle. Elles ne peuvent donc ni comprendre le contexte, ni saisir l’essence de ces choix artistiques.

Être traitée de « poupée bout’chou », de « village dépassé », de recevoir des commentaires sur la longueur d’une robe ou sur ce qui « va » ou ne « va pas », soulève une question plus large : qui sommes-nous devenus pour nous permettre de juger ainsi, gratuitement, sans savoir? Je vais parfois voir les profils de ces personnes, et sans mépris, je me pose une vraie question humaine : quel est le but?

N’oublions jamais que les mots que nous laissons derrière nous sont des traces — et qu’elles nous suivent longtemps. Malgré tout, je choisis de ne pas répondre par la colère. Je choisis encore l’amour, même quand c’est difficile. Je choisis de croire que la vie peut offrir mieux que des jugements hâtifs posés derrière un écran. »

La tournée s'étant achevée cette semaine, Nathalie a précisé du même coup qu'elle s'accordait une pause bien méritée. Nous aurons le bonheur de la retrouver sous peu à la télé, dans un concept taillé sur mesure sur elle. Les détails ici.