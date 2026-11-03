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Nathalie Simard dément une rumeur sur sa vie amoureuse

« Sachez que ces deux rumeurs sont complètement fausses 🚫 »

Sur la photo : Nathalie Simard
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Après avoir été au coeur d'une saga de violentes médisances sur les réseaux sociaux (les détails ici), voilà que Nathalie Simard met aussi en garde la toile contre de fausses rumeurs qui circulent à son sujet.

« Petite mise au point ce matin ! 😊

Je vois circuler plusieurs publications affirmant que je serais de retour avec mon ex-conjoint ou que j’aurais un nouvel amoureux.

Sachez que ces deux rumeurs sont complètement fausses 🚫

Quant à cet homme connu avec qui on prétend que je serais en couple… je ne le connais même pas ! 😂

Alors voilà, je suis toujours fièrement célibataire et très heureuse ainsi ! ❤️

Et n’oubliez pas que l’intelligence artificielle est capable de bien des choses… même de fabriquer des histoires de toutes pièces !

Ne croyez pas tout ce qui circule sur les réseaux sociaux ! 😉 », a-t-elle écrit sur Instagram.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Pier-Luc Funk a aussi récemment dénoncé des commérages qui le plaçaient en couple, notamment, avec Xavier Dolan. « On peut-tu avoir un peu de rigueur sur la marde qu’on dit? », a-t-il déclaré sur Tik Tok. Voyez sa vidéo ci-dessous.

Mentionné dans cet article

Photo de Nathalie Simard
Nathalie Simard

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