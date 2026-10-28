En début de semaine, Nathalie Simard a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de dénoncer des propos rien de moins que « dégueulasses » qui ont été prononcés envers elle.

Une femme a partagé une photo d'une manette de télévision, arme utilisée lors des agressions envers la chanteuse dans sa jeunesse, en écrivant : « Quand elle s'est fait entrer la manette, est-ce qu'elle était capable de changer de poste? ».

On en a des frissons d'horreur!

Nathalie écrit ceci sur Instagram : « Chère madame, vous avez choisi de tourner en dérision une histoire d’agressions sexuelles que j’ai subies alors que je n’étais qu’une enfant de neuf ans. Une petite fille sans défense, agressée par un homme de 40 ans, dans des circonstances où des objets, dont une manette, ont été utilisés comme armes.

Et vous osez en faire des blagues?

Avez-vous seulement pris conscience de la gravité de ce que vous avez écrit? Derrière cette histoire, il y avait une enfant. Une véritable petite fille de neuf ans qui a vécu l’innommable et qui a dû apprendre à vivre avec les conséquences de ces gestes.

Vous avez parfaitement le droit de ne pas m’aimer. Mais se moquer des agressions sexuelles subies par une enfant, ce n’est plus une question d’opinion. C’est une question d’humanité, de respect et de dignité.

Et lorsque je constate que vous travaillez dans le domaine animalier, un milieu où la compassion et la protection des êtres vulnérables devraient pourtant avoir une place importante, je ne peux m’empêcher de me poser de sérieuses questions sur cette contradiction.

Je ne prétendrai pas connaître vos valeurs profondes. Mais vos propos, eux, parlent d’eux-mêmes.

Je vais vous dire une chose, madame : vous pouvez vous moquer de moi, me critiquer, ne pas apprécier l’artiste ou la femme que je suis devenue. Mais vous n’avez pas le droit de banaliser la souffrance de la petite fille que j’étais.

Cette petite fille méritait d’être protégée. Certainement pas de devenir, des décennies plus tard, le sujet de vos plaisanteries.

Et si je prends la parole aujourd’hui, ce n’est pas seulement pour moi. C’est aussi pour tous ces enfants, devenus adultes, qui portent encore les blessures de leur enfance.

On peut ne pas aimer quelqu’un sans perdre son humanité.

Et à vous, mes chers abonnés, je demande du fond du cœur de partager ce message, parce que cette méchanceté et ce manque flagrant d’humanité doivent cesser.

La banalisation des agressions sexuelles, particulièrement lorsqu’elles ont été subies durant l’enfance, n’a absolument rien de drôle. »

La chanteuse a reçu énormément de soutien de la communauté artistique. Nous joignons notre voix à la leur pour envoyer de l'amour à Nathalie, qui ne méritait certainement pas cette attaque sauvage!

En entrevue à LCN, elle indiquait : « Je suis désolée de le dire, mais moi, à 57 ans, je suis outillée pour affronter ces personnes qui n'ont pas de conscience dans la vie. Mais nos jeunes actuellement, qui sont dans les écoles, qui sont dotés d'un cellulaire, d'un portable, des écrans, ils ne sont pas outillés pour affronter ça. Et, on l'a vu aux Nouvelles qu'il y a des jeunes qui se sont enlevé la vie, et c'est pour ça que je me lève devant vous, parce que je trouve que ça n'a plus de bon sens. »

Voyez sa publication ci-dessous.