Naïla Louidort d'Indéfendable pose avec son amoureux

Ils sont absolument magnifiques!

Image de l'article Naïla Louidort d' «Indéfendable» pose avec son amoureux
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche dernier, sur le tapis rouge des Gémeaux, nous avons croisé l'actrice Naïla Louidort, qui incarne le personnage de Mélodie Dominique dans Indéfendable.

Celle-ci était accompagnée par son amoureux. Le site Noovomoi nous apprend qu'il s'agit de Louis Turcotte, un directeur photo qui a déjà été nommé pour un prix Iris.

Précisons que Naïla était particulièrement magnifique lors du gala la semaine dernière. Elle portait un pantalon trompe-l'oeil créé par la designer Mlle Geri.

L'actrice a été maquillée par sa marraine, la maquilleuse professionnelle Jennifer Louidort.

Voyez des photos au bas de l'article.

Rappelons qu'il y avait énormément de couples sur le tapis rouge des Gémeaux. Voyez ceux qui se sont démarqués ici.

Précisons que le personnage de Naïla Louidort dans Indéfendable est passé de stagiaire pour le cabinet à avocate. D'ailleurs, on lui a accordé sa première cause cette semaine. Elle s'occupe de Solène, une jeune femme impliquée dans un meurtre sordide.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.

