Naïla Louidort d'Indéfendable pose avec son amoureux

Dimanche dernier, sur le tapis rouge des Gémeaux, nous avons croisé l'actrice Naïla Louidort, qui incarne le personnage de Mélodie Dominique dans Indéfendable.

Celle-ci était accompagnée par son amoureux. Le site Noovomoi nous apprend qu'il s'agit de Louis Turcotte, un directeur photo qui a déjà été nommé pour un prix Iris.

Précisons que Naïla était particulièrement magnifique lors du gala la semaine dernière. Elle portait un pantalon trompe-l'oeil créé par la designer Mlle Geri.

L'actrice a été maquillée par sa marraine, la maquilleuse professionnelle Jennifer Louidort.

Précisons que le personnage de Naïla Louidort dans Indéfendable est passé de stagiaire pour le cabinet à avocate. D'ailleurs, on lui a accordé sa première cause cette semaine. Elle s'occupe de Solène, une jeune femme impliquée dans un meurtre sordide.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.