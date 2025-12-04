Mylène St-Sauveur pose avec sa fillette, Françoise

La semaine dernière, Mylène St-Sauveur était installée derrière le kiosque des Éditions Bayard Jeunesse pour signer des exemplaires de son livre pour enfants, Babou!

Elle était très bien accompagnée par la fille, Françoise, qui aura quatre ans au mois de février.

Voyez la photo de la mère et la fille au bas de l'article.

Babou! est directement inspirée de Françoise qui, lorsqu'elle était toute petite, répétait toujours le mot « Babou! » sans que ses parents en comprennent la signification. Dans le bouquin de l'actrice d'Alertes, Babou est l'ami imaginaire du poupon.

Sous la publication de la maman, Sarah-Jeanne Labrosse écrit : « Léo adooooore Babou! 🥳 ». Précisons que la petite Léo aura deux ans ce mois-ci.

Rappelons que Mylène a donné naissance à son deuxième enfant il y a quelques mois. D'ailleurs, l'adorable Laurier a déjà fait sa première apparition à la télé. Voyez une photo ici.