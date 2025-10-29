Accueil
Photo : Le bébé de Mylène St-Sauveur visite un plateau télé et on craque!

Le petit Laurier est absolument adorable!

Gala de la fondation Autiste &amp; Majeur
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mercredi, comme Mylène St-Sauveur et Ludovick Bourdages n'avaient pas trouvé de gardienne pour leur poupon, ils ont visité le plateau d'On va se le dire avec leur petit Laurier.

Impossible de ne pas craquer pour cette petite bouille parfaite!

Voyez une image du garçon au bas de l'article.

Mylène et Ludovick sont aussi les parents de Françoise, âgée de 3 ans et demi.

D'ailleurs, maman a profité de sa visite en studio pour faire la promotion de son livre pour enfants, inspiré par un mot que sa fillette répétait toujours lorsqu'elle a commencé à parler, Babou.

Voyez une photo de la mère et sa fille avec le livre en question ci-dessous.

De son côté, Ludovick (qui arborait une barbe bien fournie) a proposé l'une de ses chroniques « C'est-tu vrai ça? », très apprécié du public de l'émission.

