Monic Néron revient sur l'annonce de sa relation amoureuse : « c'est sûr que ç'a bousculé un petit peu »

En début de semaine, l'animatrice Monic Néron en a surpris plus d'un en procédant à une annonce importante sur ses réseaux sociaux, concernant sa vie personnelle. En effet, celle-ci a officialisé sa relation avec un élu bien connu, nul autre que le maire de Québec, Bruno Marchand (voir sa photo ici).

Par sa publication, qu'on vous partageait ici, on comprenait bien que l'animatrice avait dû procéder à cette annonce pour éviter tout conflit d'intérêts avec son nouveau rôle à l'animation d'une émission d'actualité, intitulée Mimosa!, présentée sur ICI Première les samedis de 7 h à 11 h à compter de ce week-end. Nous avons voulu savoir comment elle avait vécu cette annonce légèrement « bousculée ».

« Le fait que je commençais un défi comme celui-là, une nouvelle émission, où il y allait être question d'actualité, où je vais faire des entrevues parfois qui sont liées à l'actualité, où dans mon émission, il va être question de politique. On n'avait pas le choix. Est-ce que je l'aurais fait dans un autre contexte? La réponse est non. »

Elle poursuit : « Ça aurait été trop tôt pour plein de raisons qui m'appartiennent, mais c'est sûr que ça a bousculé un petit peu l'annonce. J'aurais préféré avoir le choix du moment, de tout ça, mais c'est nécessaire quand même par souci de transparence pour le public pour que personne après ne puisse me reprocher, par exemple, d'avoir manqué de transparence ou de vigueur ou d'éthique. Ça a toujours été tellement important pour moi.

Je comprenais que c'était vraiment important, mais c'est sûr que ç'a bousculé un peu. Quand tu vis quelque chose de nouveau, tu as quand même envie de garder ça un petit peu privé. »

Il y a quelque chose de nouveau qu'on avait envie de protéger et que j'aurais aimé protéger un petit peu plus longtemps. C'est quand même très récent, mais considérant nos fonctions, on n'avait vraiment pas le choix. Tant de son côté que du mien, c'était probablement la meilleure chose à faire.

« Je pense que ce que j'ai vu de plus beau après, c'est que les gens avaient confiance en mon éthique et ma rigueur », explique-t-elle. « Ils saluaient le fait que je m'assurais que tout était en place pour faire le meilleur travail possible, pour livrer la meilleure émission possible. Ça m'a beaucoup touchée et réconciliée avec le fait que je devais l'annoncer peut-être un petit peu plus vite que j'aurais pensé. Mais c'est sûr que j'ai retourné ça de tous les côtés avant. Ça avait beaucoup d'impact dans ma vie privée, bien sûr. J'ai mon petit garçon, son papa aussi, avec qui je suis en très bon lien. Il fallait quand même bien faire les choses, mais ç'a bousculé. Ça a été quelques journées peut-être un petit peu plus rock'n'roll. Mais là, maintenant, c'est fait et ça va. »

Ultimement, je pense que c'est une belle histoire, que c'est beau et qu'on devrait célébrer. C'est un beau moment dans ma vie.

Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde!

