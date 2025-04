Moment historique entre Marie-Claude Barrette et Janette Bertrand

Ce lundi, Marie-Claude Barrette dévoile le 100e épisode de son podcast Ouvre ton jeu, un jalon important dans ce projet bien-aimé du public, qu'elle a décidé de fêter en compagnie de la grande dame Janette Bertrand dont c'est aussi le centenaire. Pour l'occasion, les deux femmes ont pu discuter à coeur ouvert, la semaine dernière, devant une salle conquise d'avance au Cabaret du Lion D'or à Montréal, une rencontre mémorable dont tous les participants se souviendront longtemps.

Nous avons eu le plaisir de discuter de cette soirée avec l'animatrice, Marie-Claude Barrette, au lendemain de son enregistrement, alors qu'elle vibrait encore au rythme du moment historique qu'elle venait de vivre.

« Je pense que ça a été au-delà de toutes les attentes que je pouvais avoir. Évidemment, je n'avais aucun doute, jamais, mais avec le public, les gens qui étaient là... Quand je parlais aux gens après, on entendait que c'était historique. Plusieurs ont dit qu'ils avaient vécu de quoi », nous dit-elle, encore sur le coup de l'émotion.

Ce fut une occasion renouvelée pour Janette Bertrand d'aborder des sujets comme l’évolution des femmes, la sexualité, l’amour, la passion et la confiance en soi, dans un contexte bienveillant et complice, où les rires et les larmes se sont entremêlés.

Janette, c'est un pan d'histoire cette femme-là. Elle nous enseigne d'où on vient et elle sait où on est. Elle ne s'arrête pas dans le temps.

« Ça a été un grand moment! Ça a duré au moins 1 h 45 avec Janette et Ouvre ton jeu. Elle était très contente après aussi, quand je suis allée la voir. Elle est partie quand même rapidement, parce qu'on s'entend, elle a 100 ans et avec tout ce qui se passe depuis quelques semaines; elle est allée à Québec, elle a reçu une médaille. [...] Donc elle semblait très, très touchée. Elle a parlé de la confiance en soi, à quel point c'est difficile pour elle. Elle dit "là, on dirait que j'écoute tout le monde et je me dis que j'ai peut-être fait quelque chose finalement." » Oui Janette, tu as fait plus que « quelque chose », tu as changé nos vies!

Pendant toutes ces années de militantisme au féminin, Janette Bertrand a-t-elle négligé quelque chose? Voilà l'une des questions que lui a posées Marie-Claude Barrette pendant cet événement chargé en émotion. La réponse? « Le ménage », confiera-t-elle en riant. Même si elle a irrémédiablement transformé nos vies pour les rendre meilleures, Janette Bertrand est comme nous toutes, une femme amusante, entière et passionnée qui a fait ce qu'elle pouvait dans le monde où elle évoluait.

« L'épisode va être disponible partout dès lundi. J'espère qu'on va ressentir ce qu'on a ressenti dans la salle. Quand je l'ai fini, c'était un rêve que je réalisais », nous confie Marie-Claude.

« Janette, elle veut plaire. Elle répète souvent "j'ai besoin de sentir l'amour dans le regard de l'autre. J'ai besoin de plaire". Ce que je trouve que ça fait, c'est que ça lui apporte beaucoup d'humilité. Avec Janette, on est toujours au même niveau dans l'entrevue. Pour moi, c'est une experte, mais je n'ai pas l'impression de parler à une experte. J'ai l'impression de parler à une amie qui en sait beaucoup. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à avoir cette proximité. Il y avait 220 personnes qui étaient dans la salle. Je suis sûre qu'elles ont eu l'impression d'avoir cette même proximité que j'avais avec elle, alors que j'étais à deux pieds d'elle. Janette est capable de semer ça. Pour moi, c'est son don. De faire qu'on devienne ses amies, qu'on ait envie de se confier. On sait qu'elle va prendre ça au sérieux. Si elle nous répond quelque chose parce qu'elle en a déjà parlé avec un expert. Elle va transmettre son savoir », ajoute-t-elle.

C'est vraiment une passeuse du savoir, une passeuse du savoir humain, Janette.

« Le fait qu'elle n'ait jamais cessé de travailler, de nous enseigner, elle est devenue une grande dame à cause de ça », s'émerveille l'animatrice.

Je pense qu'elle nous a offert un moment d'anthologie.

Ce 100e épisode d'Ouvre ton jeu, avec Janette Bertrand, sera offert sur toutes les plateformes (YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Patreon, ma plateforme, le Marie-Club) dès aujourd'hui. Ce sont des retrouvailles à ne pas manquer!

Notons que, dès ce lundi soir, vous pourrez voir Marie-Claude Barrette à la barre de Bonsoir Bonsoir, en remplacement de Jean-Philippe Wauthier. Découvrez ici les mots que se sont échangés les deux animateurs, la semaine dernière, avant le début des tournages.