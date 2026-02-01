Accueil
Photo : Mia Tinayre brille sur un tapis rouge de la première d'un spectacle

La jeune chanteuse est au coeur d'un nouveau projet bien spécial.

Festivent
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Mia, Mia, Mia... Depuis un an, le nom de Mia Tinayre est sur toutes les lèvres. C'est que, suite à sa sortie de Star Académie, la jeune femme figure au générique de plusieurs émissions populaires, à titre d'invitée musicale. Et à tout coup, son talent brut fait foi de tout.

Nous en avons d'ailleurs eu de nouveau la confirmation la semaine dernière, alors que Mia interprétait un titanesque classique de Céline Dion, lors de son passage à En direct de l'univers. Les détails ici.

Ce vendredi soir, c'est dans un tout autre registre et contexte que la gagnante de Star Ac 2025 s'est démarquée, à la première médiatique de Sinatra symphonique. À cet effet, celle-ci portait une sublime robe jaune sur le tapis rouge de l'événement, aux côtés de Marc Hervieux.

Voyez une photo ci-dessous.

Pour rappel, Mia tient un rôle d'envergure au sein de cette production. En fait, elle a remplacé au pied levé Marie-Ève Janvier pour toute la durée de la tournée musicale, qui devrait se terminer en juin prochain. Marie-Ève, de son côté, poursuit sa pause professionnelle.

Dans Sinatra symphonique, Marc Hervieux revisite les classiques de Frank Sinatra en compagnie du chanteur Sam Champagne et de sa nouvelle comparse Mia. Ensemble, le trio explore le répertoire de la légende de la chanson, avec des titres du genre « My Way », « Fly Me To The Moon » ou encore New York, New York », dans une ambiance directement inspirée des clubs de jazz de années 60. Enivrant, vous dites?

Il va sans dire que la soirée de la première médiatique, qui a été perçue de l'assistance comme une vraie réussite, est très bon augure pour la suite de la tournée! Mentionnons au passage que les billets pour les 17 prochaines dates peuvent être achetés sur ce site.

Informations complémentaires

