Mélissa Bédard signe un puissant et émouvant texte sur la maternité

Le mois dernier, Mélissa Bédard annonçait une grande nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux, à savoir qu'elle attendait un petit garçon! Déjà maman de trois filles, la chanteuse souhaitait depuis longtemps agrandir de nouveau sa famille, avec son conjoint Karl, père de trois garçons d'une précédente union.

Depuis, Mélissa rayonne, dans la ferme attente de son enfant à naître. Que son bébé soit en santé, Mélissa en est très reconnaissante. Elle sait que ce ne sont pas toutes les femmes qui ont ce privilège et a ainsi tenu à souligner cette dualité qui existe dans les couloirs de la maternité, dans une publication très émouvante. Elle confie :

« La maternité est une symphonie d'émotions, une valse de bonheur et de douleurs qui se côtoient dans les couloirs de l'hôpital. D’un côté, les mamans rayonnantes de joie et celles qui pleurent car elles ne verront pas l'heure tant attendue de la fin de leur grossesse, on se retrouve à naviguer entre ces deux mondes si contrastés.

Voir ces visages illuminés par la naissance d'une nouvelle vie, ces éclats de rire et ces larmes de joie. De l'autre côté, les souffrances silencieuses des mamans qui redoutent l'issue incertaine de leur parcours me brisent le cœur.

Dans ces instants magiques et bouleversants, je réalise à quel point la vie peut être injuste, distribuant le bonheur et la peine de manière si impitoyablement inégale. Si seulement je pouvais effacer les souffrances, égaliser les destinées pour que chaque femme puisse expérimenter ces moments de bonheur incomparable, ce serait mon plus grand souhait.

Dans ces couloirs où se mêlent les sourires et les larmes, j'espère que chaque maman trouvera la force et le réconfort nécessaires auprès de leur famille et de leurs amis. Qu'elles se rappellent qu'elles ne sont ni brisées, ni pas bonnes, ni tout le mal qu'elles s'infligent souvent à elles-mêmes. J'espère qu'elles garderont l'espoir qu'un jour elles deviendront le nid, la maison d'un humain peu importe la manière dont elles le deviendront. Pour moi, nous sommes tous la maman de quelqu'un à venir ou qui n'attend que vous, la vie puisse un jour être plus juste et égale pour tous. »

Le texte de Mélissa résonnera assurément chez les couples pour qui le processus est plus ardu que les autres et chez ceux qui, par choix ou au contrainte, doivent tout simplement mettre une croix sur leur projet d'avoir un enfant. L'ex-académicienne s'était d'ailleurs confiée au sujet d'une fausse couche, plus tôt cette année.

Cette grossesse désirée s'ajoute à une pluie de projets tous plus grandioses les uns que les autres pour Mélissa Bédard, alors que celle-ci fera notamment ses débuts dans une comédie musicale, l'an prochain. Les détails ici.