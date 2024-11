Mélissa Bédard fait ses débuts à la comédie musicale avec un rôle culte

Décidément, Mélissa Bédard n'a pas peur d'un horaire chargé! Alors qu'elle est enceinte de son quatrième enfant, la voilà qui annonce son arrivée dans une comédie musicale, une première pour l'artiste de grand talent.

En effet, Mélissa Bédard se joint à la comédie musicale culte Chicago, qui verra le jour l'été prochain sur les planches du Théâtre St-Denis à Montréal, avant de se déplacer au Théâtre Capitole à Québec, puis au Casino du Lac-Leamy à Gatineau.

Elle rejoint ainsi une distribution principale composée de nulle autre que Véronic DiCaire, accompagnée par Terra Ciccotosto MacLeod. Ça s'annonce spectaculaire, n'est-ce pas?

Mélissa interprètera le rôle de Mama Morton, une geôlière.

Voyez-la vous présenter son rôle dans la vidéo ci-dessous.

Elle dit : « C’est un rêve qui se réalise! 2025 sera une grande année pour moi, mais je ne pouvais pas laisser passer cette chance unique. Quoi de mieux que l’une des comédies musicales les plus populaires et emblématiques au monde pour vivre ma toute première expérience de comédie musicale? J’ai toujours été une fille de gang, et j’ai vraiment hâte de passer l’été avec toute l’équipe de la distribution et de renouer avec le jeu, cette fois-ci sur scène après mon expérience à la télé avec M’entends-tu?. »

Chicago, le chef-d’œuvre intemporel de John Kander, Fred Ebb et Bob Fosse, transporte le public dans l’univers fascinant et sans concession du jazz des années 1920, où les frontières entre crime et show-business se brouillent dans une explosion de musique, de danse et de suspense. Le rôle de Mama Morton, interprété par Mélissa, est au cœur de cette intrigue captivante, incarnant l’autorité et la sagesse dans un monde où glamour et corruption se côtoient.

Chicago sera présenté à l’Espace St-Denis à partir du 21 juin dans le cadre du Festival Juste pour rire Montréal, suivi par des représentations au Théâtre Capitole à partir du 9 août pendant le Festival Juste pour rire Québec (anciennement le ComediHa! Fest-Québec). Le spectacle sera également présenté au Théâtre du Casino du Lac-Leamy à Gatineau dès le 10 septembre. Pour les billets, c'est par ici.

Si vous avez encore besoin d'être convaincus, nous vous repartageons plus bas la plus récente apparition de Mélissa Bédard à En direct de l'univers, où elle nous a offert un véritable moment de grâce en chantant « Amazing Grace », avec Sandy Duperval et Lyxé, nous faisant verser quelques larmes de beauté au passage.