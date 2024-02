Mélissa Bédard se confie sur sa récente fausse couche

Ce vendredi soir était diffusé une nouvelle édition du fabuleux talk-show Ça finit bien la semaine, avec notamment Mélissa Bédard à titre d'invitée. Comme on pouvait s'y attendre, la formidable chanteuse a été généreuse dans ses propos et a été animée par de nombreux élans spontanés. Si on la connait effectivement pour sa belle personnalité et sa vivacité, elle a tout de même fait une confidence émouvante, qui a ému les animateurs Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil, ainsi que tout le public présent sur le plateau.

Ce n'est pas un secret, l'artiste caresse depuis longtemps le désir d'avoir un quatrième enfant avec son mari Carl et ce, bien que le couple ait une grande famille recomposée. Or, Mélissa a confié, sur le ton de l'émotion, qu'elle avait fait une fausse couche il y a à peine 3 semaines. Elle poursuit, avec candeur :

« Peut-être que je ne suis pas capable d'avoir des enfants. Moi j'ai 3 belles pitounes, faque là je me dis écoute, peut-être parce que je travaillais trop ou que je suis ben stressée. Je me suis dit hey, je vais laisser le temps. J'ai juste 33 ans, j'ai le temps encore. Mais c'est sûr qu'on aimerait ça! Carl a 40 ans... »

Nous sommes évidemment de tout coeur avec toutes ces femmes qui tentent et désirent ardemment, sans succès, d'avoir un enfant. Il s'agit d'un sujet très délicat et nous sommes touchés par la franchise de l'ex-académicienne qui, malgré sa prolifique carrière, a toujours su conserver un sublime lien de proximité avec le public. D'ailleurs, témoignant de sa spontanéité, elle termine sa touchante confidence avec un rire franc, en parlant des hommes qui souhaitent un enfant :

« Vous autres, c'est à 80 ans que ça arrête? »

L'entrevue s'est conclue sur une Mélissa radieuse, qui a clamé haut et fort à quel point elle adore accoucher. « Passion accouchement, ce serait le titre de mon émission! Moi, je suis game de rentrer une caméra, pour que vous voyez à quel point j'aime ça! »

À propos de son accouchement, celle-ci a même annoncé : « Je vous invite! »

Une confession qui n'a pas manqué de semer l'hilarité sur le plateau, comme seule Mélissa peut le faire! Elle est assurément l'un de nos plus grands coups de coeur des dernières années. Sa sincérité et son humilité malgré son imposante carrière font d'elle une artiste que nous ne sommes pas près d'oublier!

Au coeur de l'entrevue, elle a d'ailleurs annoncé qu'elle préparait un nouvel album à saveur country-folk pour ce printemps, qui ne manquera certainement pas de nous rappeler à quel point sa présence est nécessaire dans le paysage médiatique québécois! Sur une autre note, rappelons que la fille de la chanteuse a récemment fait une visite à l'hôpital. Tous les détails ici.

L'émission Ça finit bien la semaine est diffusée les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.